In Zügen, Bussen, Gesundheitsbereich: Maskenpflicht bleibt bis Ende September

Die Maskenpflicht in Kinos und Theatern fällt mit heute weg.Nicht so im öffentlichen Verkehr: Der Ministerrat hat am Mittwochnachmittag beschlossen, die Pflicht zum Maskentragen in den Zügen, Bussen und im Gesundheitsbereich zu verlängern – bis Ende September.Was das Tragen von Masken in Flugzeugen betrifft, so werde darüber noch diskutiert, heißt es aus Regierungskreisen.Gesundheitsminister Roberto Speranza nahm am Mittwoch am Ministerrat nur via Onlinekonferenz teil. Der Grund: Er wurde am heutigen Mittwoch positiv auf Corona getestet.