Indien: Verschärfte Sicherheitsvorkehrungen vor Protesten

Im bevölkerungsreichsten Bundesstaat Uttar Pradesh sind solche Bestimmungen bereits seit über einer Woche in Kraft. In der Stadt Meerut stehen 3000 Polizisten zum Einsatz bereit, 4 Mal so viele wie vergangenen Freitag. Die Organisatoren der Proteste rechnen dennoch mit Tausenden Teilnehmern nach den Freitagsgebeten in großen Städten wie Neu-Delhi, Mumbai, Kalkutta und Bangalore.





Im überwiegend von Hindus bewohnten Indien laufen seit einigen Wochen Demonstrationen gegen die Reform. Bisher kamen dabei 25 Menschen ums Leben. Das am 11. Dezember vom Parlament verabschiedete Gesetz soll es nicht-muslimischen Minderheiten aus anderen Ländern erleichtern, die indische Staatsbürgerschaft zu erlangen. Im Wesentlichen geht es um Hindus, Buddhisten, Sikhs und Christen aus den überwiegend muslimischen Ländern Afghanistan, Bangladesch und Pakistan, die vor 2015 Schutz in Indien gesucht haben.Kritiker bemängeln, dass Muslime durch das Gesetz diskriminiert werden. Zudem sei die Anerkennung der Staatsbürgerschaft aufgrund religiöser Motive ein Angriff auf die Verfassung. Etwa 14 Prozent der 1,3 Milliarden Inder sind Muslime, rund 80 Prozent sind Hindus.

apa/reuters