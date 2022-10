Inflation: Meloni kritisiert Kurs der EZB

Die Zinserhöhungen und der Stopp der Anleihenkäufe „haben zusätzliche Schwierigkeiten für solche Mitgliedsstaaten geschaffen, die wie wir eine hohe öffentliche Verschuldung aufweisen“, führte sie aus. Italien ist nach Griechenland das am stärksten verschuldete Euroland. Die Verbindlichkeiten machten Ende 2021 etwa 150 Prozent der Wirtschaftsleistung aus.Die EZB hatte im Kampf gegen eine ausufernde Inflation im Euroraum im Juli die Zinswende eingeleitet und die Schlüsselsätze um 0,50 Prozentpunkte angehoben. Im September legte sie noch kräftiger nach und erhöhte die Sätze um 0,75 Prozentpunkte. Der Leitzins liegt damit aktuell bei 1,25 Prozent und der Einlagenzins, der momentan maßgebliche Zinssatz für die Finanzmärkte, bei 0,75 Prozent.Am Donnerstag kommen die Währungshüter um EZB-Präsidentin Christine Lagarde zu ihrer nächsten Zinssitzung in Frankfurt zusammen. Volkswirte erwarten, dass die EZB dann einen weiteren Jumbo-Zinsschritt beschließen wird und die Schlüsselzinsen erneut um 0,75 Prozentpunkte anhebt. Giorgias Meloni stellte in ihrer Antrittsrede ihr Regierungsprogramm vor. Dabei nahm Meloni auch Bezug auf Südtirol, wo man die Autonomiestandards von 1992 wieder herstellen wolle.