Inklusionshotel Masatsch: Konvention mit Lebenshilfe unterzeichnet

Die neue Vereinbarung zwischen Land Südtirol und Lebenshilfe zur Nutzung des Inklusionshotels Masatsch in Oberplanitzing in Kaltern wurde durch die Unterschrift von Landesrat Massimo Bessone und dem Geschäftsführer der Lebenshilfe Südtirol, Wolfgang Obwexer am 9. November formalisiert. Der Landesrat war zu dieser Unterschrift von der Landesregierung am 18. Mai 2021 autorisiert worden.