Innenminister: Einzeltäter-Theorie bei Anschlag in Wien bestätigt

Bei dem Anschlag mit 4 Todesopfern am Montagabend in Wien hat der Täter nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden allein gehandelt. Das sagte Österreichs Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien.