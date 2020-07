Innenministerin besucht Lampedusa: Protest gegen Migrantenankünfte

„Die Regierung in Rom zählt zu den Komplizen der Schlepper“, protestierte die ehemalige Senatorin der rechten Lega, Angela Maraventano. Allein im Juli seien 2825 Migranten in Italien eingetroffen, im Vergleichszeitraum 2019 waren es 1088 gewesen. Seit Anfang 2020 erreichten 9784 Migranten das Land, im Vergleichszeitraum 2019 waren es 3310 gewesen, teilte das Innenministerium in Rom mit. Die Lage im Hotspot der Insel Lampedusa sei dramatisch. Bis Sonntag waren circa 700 Migranten im Flüchtlingszentrum untergebracht, beklagte Maraventano.20 Migranten, die in den vergangenen Tagen auf Lampedusa eingetroffen und in die süditalienische Region Apulien geführt worden waren, sind von einem Hotspot in der Stadt Tarent verschwunden. Die Suche nach den Migranten führte bisher zu keinen Resultaten, was den Protest des Lega-Chefs Matteo Salvini auslöste. „Innenministerin Lamorgese bringt Dutzende illegaler Migranten in Italiens Flüchtlingseinrichtungen unter, ohne sie kontrollieren zu können. Diese Regierung gefährdet Italien“, protestierte Salvini.Die Regierung in Rom will die Sicherheitspakete ändern, die drakonische Strafen für Rettungsschiffe, die ohne Erlaubnis in Italien eintreffen, vorsehen. 2019 war die Strafe auf eine Million Euro angehoben worden. Zwei Sicherheitspakete waren von Salvinis Lega im Parlament in den Jahren 2018 und 2019 durchgesetzt worden.

apa