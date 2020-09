Innichen: Klaus Rainer wird neuer Bürgermeister

Zur Bürgermeisterwahl angetreten waren die seit 2015 amtierende Bürgermeisterin Rosmarie Burgmann (Innichen – San Candido 2020) und Klaus Rainer (SVP). Durchgesetzt hat sich Klaus Rainer mit 63,2 Prozent der Stimmen.2901 Wahlberechtigte waren am Sonntag und Montag zu den Urnen gerufen worden, 69.22 Prozent machten von diesem Recht Gebrauch.Sie konnten zwischen 46 Kandidatinnen und Kandidaten aus 3 Listen wählen: SVP, die Liste „Innichen-San Candido 2020“ und „Insieme per san Candido – Gemeinsam für Innichen“.In den vergangenen 5 Jahren stellte die SVP 9 Ratsmitglieder in Innichen, die Bürgerliste 7, die Liste „Noi per San Candido – Wir für Innichen“ und die Liste „Intica“ jeweils eines.Die neue Zusammensetzung des Gemeinderats und alle Informationen zur Wahl in Innichen lesen Sie hier.

