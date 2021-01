Insider: Trump verlässt am Morgen vor Bidens Amtseid Washington

Trump wolle am Mittwoch seinen Abschied am Luftwaffenstützpunkt Joint Base Andrews vor der Hauptstadt begehen, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag von einer mit der Sache vertrauten Person. Dann werde er zu seinem Anwesen im Bundesstaat Florida fliegen.Trump hat angekündigt, entgegen der Tradition nicht an der Vereidigung seines Nachfolgers teilzunehmen. Der Republikaner hat auch nach der formellen Bestätigung des Wahlergebnisses durch den Kongress seine Niederlage bei der Abstimmung Anfang November nicht eingeräumt.

apa/reuters