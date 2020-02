Trump will weniger Geld für Grenzmauer beantragen

Die Summe werde 2 Milliarden Dollar (rund 1,8 Milliarden Euro) nach 5 Milliarden Dollar im Vorjahr betragen, verlautete aus hochrangigen Regierungskreisen. Trump will mit der Mauer den Migrantenstrom eindämmen.





Die Regierung legt am Montag ihren Haushaltsentwurf vor. Früheren Angaben zufolge will sie dabei deutlich mehr Geld in die Förderung der künstlichen Intelligenz und der Quanten-Informationstechnologie stecken.Der Haushalt benötigt die Zustimmung des Repräsentantenhauses, das von den Demokraten kontrolliert wird.

apa/reuters