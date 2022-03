Insider: USA suchen Gespräch mit Venezuela

Es blieb offen, ob es weitere Treffen geben würde. Ziel des Treffens sei es gewesen, auszuloten, ob die Regierung in Caracas bereit wäre, sich von Russland und dessen Einmarsch in die Ukraine zu distanzieren. Einige Analysten sehen in dem ölreichen Land, das von den USA mit Sanktionen belegt ist, allerdings auch einen möglichen Lieferanten, falls die USA versuchen sollten, die Energielieferungen aus Russland einzuschränken.Es war der hochrangigste Besuch von US-Vertretern in Venezuela seit Jahren. Die beiden Länder hatten die diplomatischen Beziehungen 2019 abgebrochen. Die USA und Dutzende andere Staaten wie Österreich haben Maduros Wiederwahl im Jahr 2018 nicht anerkannt. Auch mit Unterstützung von Russland, Kuba, China und dem Iran konnte sich Maduro bisher im Amt halten.

apa/reuters