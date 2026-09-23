Das Vorhaben von Premier Giorgia Meloni, im Vorwahljahr eine Höchstzahl an fremdsprachlichen Kindern pro Klasse einzuführen, ist nicht neu.<BR \/><BR \/> Die 30-Prozent-Marke gibt es bereits. Umsetzbar? Fehlanzeige! Spielt man den Plan durch, fahren künftig Schülerbusse kreuz und quer durchs Land, um für die nötige Balance zu sorgen. Für gutes Lernen braucht es die. Zweifelsohne. Eine Umverteilung ist aber der falsche Weg. <BR \/><BR \/>Einen gangbareren hat man in Südtirol eingeschlagen – und das Elternhaus in die Pflicht genommen. Wer sich nicht integriert, Sprach- und Bürgerkurse belegt, bekommt kein Kinder- oder Familiengeld mehr. Die ersten Zahlen zeigen, dass diese Maßnahme zu fruchten scheint.<BR \/><BR \/> Bemühen sich die Eltern um Sprache und Integration, tun sich (hoffentlich) auch ihre Kinder leichter.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:michael.eschgfaeller@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">michael.eschgfaeller@athesia.it<\/a>