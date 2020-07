International bekannter IS-Experte im Irak ermordet

Hischam al-Haschemi wurde am Montagabend vor seinem Haus in Bagdad von 3 Männern erschossen, wie ein Ermittler der Nachrichtenagentur AFP sagte. Der 47-jährige Familienvater wollte gerade in seinen Wagen steigen, als die Täter auf ihn zufuhren und ihm 4 Mal in den Kopf schossen.Der aus Bagdad stammende Al-Haschemi war ein oft von irakischen und internationalen Medien befragter Experte. In zahlreichen Interviews gab er Auskunft über die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS), aber auch über pro-iranische Milizen im Irak und die irakische Politik. Al-Haschemi war auch als Politikberater tätig und organisierte mehrfach Treffen zwischen verfeindeten politischen Kräften seines Landes.

apa