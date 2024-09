Irak meldet Einigung mit USA über Abzug von US-Truppen

Die USA haben im Irak im Rahmen der Anti-IS-Militärkoalition derzeit etwa 2500 Soldaten stationiert, in Nachbarland Syrien 900 weitere. Sie führen seit Monaten Gespräche mit Bagdad über einen Truppenabzug, bisher wurde aber offiziell kein Zeitplan verkündet.Der irakische Verteidigungsminister sagte am Sonntag nun dem Fernsehsender Al-Hadath, dass die Koalition der erzielten Einigung zufolge bis September 2025 ihre Stützpunkte in Bagdad und anderen Teilen Iraks aufgeben wolle. Bis September 2026 solle sie auch die autonomen kurdischen Gebiete im Nordirak verlassen.Die Anti-IS-Militärkoalition war 2014 gegründet worden, um die Jihadistenmiliz im Irak und in Syrien zurückzudrängen. Seit dem Beginn des Krieges zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen im Oktober vergangenen Jahres haben pro-iranische Gruppen zahlreiche Drohnen- und Raketenangriffe auf Koalitionsstützpunkte in beiden Ländern verübt.