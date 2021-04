Iran-Atomgespräche in Wien werden fortgesetzt

„Die Teilnehmer werden eine Bestandsaufnahme machen zu den Fortschritten in den andauernden Diskussionen über eine mögliche Rückkehr der Vereinigten Staaten in den JCPOA und darüber, wie man eine volle und effektive Umsetzung des JCPOA durch alle Seiten sicherstellen kann“, heißt es in der Mitteilung des Auswärtigen Dienstes weiter. An den Gesprächen nehmen die Vertreter der Signatarstaaten China, Frankreich, Deutschland, Russland, Großbritannien und Iran teil.Die USA stiegen 2018 aus dem Abkommen aus. Seither hat auch der Iran gegen fast alle technischen Vorgaben in dem Deal verstoßen. Erst am Freitag gab der iranische Atomchef Ali Akbar Salehi bekannt, dem Iran sei eine Uran-Anreicherung auf 60 Prozent gelungen.Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat sich trotzdem optimistisch zum Verlauf der Bemühungen um eine Rettung des Atomabkommens mit dem Iran geäußert. Er habe den Eindruck, dass sowohl die USA als auch der Iran „guten Willens“ seien, eine Vereinbarung zu erzielen, sagte Borrell am Montag in Brüssel.In Teheran sagte ein Sprecher des iranischen Außenministeriums ebenfalls, dass Fortschritte gemacht worden seien und man sich auf dem richtigen Pfad befinde. „Das bedeutet aber nicht, dass die Gespräche in Wien die Schlussphase erreicht haben.“

apa