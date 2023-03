Iran bestätigt Todesurteil gegen Mann aus Schweden

Das nun bestätigte Urteil wurde im Dezember vergangenen Jahres gefällt. Ein Datum für die Hinrichtung sei noch nicht festgelegt worden, hieß es. Da der Iran die doppelte Staatsangehörigkeit nicht anerkennt, bekam C. keinen konsularischen Beistand von der schwedischen Botschaft in Teheran.Im Iran droht auch einem 67 Jahre alten Deutsch-Iraner die Hinrichtung. Seine Tochter appellierte in den vergangenen Tagen an die Bundesregierung, dies zu verhindern.Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Amnesty International wurden im Iran allein in den ersten beiden Monaten dieses Jahr mindestens 94 Menschen hingerichtet. Offizielle Zahlen dazu gibt es nicht. Auch mindestens 4 Männer, die im vergangenen halben Jahr an Protesten teilgenommen hatten, wurden exekutiert.