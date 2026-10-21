Teheran werde nicht zulassen, dass auch nur „ein winziger Teil angereicherten nuklearen Materials“ die Islamische Republik verlasse, sagte Rezaei am Dienstag laut iranischem Staats-TV. „Diese Materialien stellen für das iranische Volk einen bedeutenden Vermögenswert und nationalen Reichtum dar und sind für die Nutzung im Inland bestimmt“, so Rezaei.<BR \/><BR \/>Der Chef des nationalen iranischen Sicherheitsrats äußerte sich bei einem Besuch des pakistanischen Armeechefs Asim Munir in Teheran. Munir hält sich im Zuge eines neuen pakistanischen Vermittlungsversuchs für ein Friedensabkommen zwischen dem Iran und den USA in der iranischen Hauptstadt auf.<BR \/><BR \/>Verhandlungen über das angereicherte Uran schloss Rezaei allerdings aus, „solange Amerika keine Schritte zum Vertrauensaufbau unternimmt“. Dieser Prozess müsse „mit der Erfüllung der iranischen Bedingungen beginnen“, sagte er.