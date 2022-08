Iran kündigt endgültigen Vorschlag für Atomdeal an

Er kündigte aber an, den endgültigen iranischen Vorschlag nun bis Mitternacht (Ortszeit, 21.30 Uhr MESZ) an die Verhandlungspartner zu übermitteln. „Wenn unsere Vorschläge akzeptiert werden, sind wir bereit, (die Gespräche) abzuschließen und die Einigung bei einem Außenministertreffen bekannt zu geben“, fügte Amirabdollahian hinzu.Der Iran hatte am Freitag seine Bereitschaft bekundet, einen europäischen Kompromissvorschlag zur Rettung des Atomabkommens zu akzeptieren. Die Vorschläge der EU seien „akzeptabel“ - unter der Voraussetzung, dass dem Iran „Zusicherungen bei verschiedenen Punkten“ wie Sanktionen und Sicherheitsvorkehrungen gegeben werden, berichtete Irna unter Berufung auf einen iranischen Diplomaten.Deutschland, Großbritannien, Frankreich, China, Russland, der Iran und - als indirekt Beteiligte - die USA hatten Anfang August die Atomgespräche in Wien nach monatelanger Unterbrechung wieder aufgenommen. Die von der EU koordinierten Gespräche zur Wiederbelebung des Atomabkommens waren im März zum Stillstand gekommen. Zuletzt warteten die Unterhändler auf eine Antwort Teherans auf einen Kompromissvorschlag, den der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell Ende Juli unterbreitet hatte.Das internationale Atomabkommen mit dem Iran von 2015 soll das iranische Atomprogramm begrenzen und sicherstellen, dass das Land keine Atomwaffen baut. Ausgehandelt hatten es die USA, China, Russland, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und der Iran. Die USA waren jedoch 2018 unter ihrem damaligen Präsidenten Donald Trump einseitig aus dem Abkommen ausgestiegen, woraufhin sich auch der Iran schrittweise von seinen Verpflichtungen aus dem Abkommen lossagte.