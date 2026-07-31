Die Armee habe Ziele in Kuwait und Bahrain mit Drohnen angegriffen, hieß es in Mitteilungen des Militärs. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Zudem wurden auch keine neuen Angriffe des US-Militärs auf den Iran bekannt. <BR \/><BR \/>Unterdessen hinderte die iranische Revolutionsgarde zwei Tanker an der Durchfahrt der Straße von Hormuz. Dies meldete die staatliche Nachrichtenagentur Fars. Vier weitere Tanker hätten umgedreht.<BR \/><BR \/>Weder aus Bahrain noch aus Kuwait lagen zunächst Berichte über eine Aktivierung der Luftabwehr vor. In Kuwait sei der Stützpunkt Ahmad Al Jaber Ziel der iranischen Angriffe gewesen. Dies berichteten iranische Staatsmedien unter Berufung auf die Armee. Der Angriff sei eine Antwort auf die jüngsten Attacken der USA auf ein Wohnhaus auf der Insel Qeshm und andere Ziele im Iran.