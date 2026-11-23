Bilder des iranischen Staatsfernsehens zeigten am Wochenende, wie Revolutionsgarden-Chef Ahmed Wahidi einen unterirdischen Militärstützpunkt besucht. Der General begutachtete dabei einen neuen Raketenwerfer, der nach Angaben des Staatsfernsehens zwei Raketen gleichzeitig abfeuern kann. Unklar war, wann und wo genau die Bilder entstanden.<BR \/><BR \/>„Die Schäden, die unser Feind erlitten hat, sind nur der Anfang“, sagte Wahidi bei dem Besuch. „Wir werden seiner Demütigung beiwohnen.“ Die iranischen Rüstungsfähigkeiten hätten sich „während der letzten beiden Konflikte“ verbessert, iranische Waffen könnten den Gegner „einschüchtern“.<BR \/><BR \/>Die USA und Israel hatten den Iran-Krieg Ende Februar mit Luftangriffen begonnen. Teheran griff in der Folge Ziele in den Golfstaaten sowie US-Einrichtungen in der Region an, darunter in Kuwait, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain. Versuche, den Konflikt auf diplomatischem Wege beizulegen, sind zum Stillstand gekommen.