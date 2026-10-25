Es handle sich um eine Drohne vom Typ LUCAS, berichtet die iranische Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf die Armee. Bandar Abbas liegt am Nordufer der Straße von Hormuz. Irans Streitkräfte haben ihre Attacken auf die Schifffahrt in der Straße von Hormuz in den vergangenen Wochen intensiviert.<BR \/><BR \/>Seit mehreren Monaten begleitet die US-Marine entlang der omanischen Küste zivile Schiffe, um den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen. Nach Passage dieser Route laden Tanker meist auf bereitstehende Schiffe ihre Ladung um.