Auf der Darstellung sind zudem US-Präsident Donald Trump und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu mit einer Zielscheibe auf der Stirn zu sehen. Die Veröffentlichung erfolgte am selben Tag, an dem ein Schreiben von Khameneis Sohn Mojtaba verbreitet wurde. Darin wird den mutmaßlichen Mördern seines Vaters Vergeltung angedroht.<BR \/><BR \/>Auf der Liste erscheinen außerdem der britische Premierminister Keir Starmer, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz sowie mehrere hochrangige US-amerikanische und israelische Regierungsvertreter. Der Präsident der italienischen Abgeordnetenkammer, Lorenzo Fontana, sprach Meloni seine „volle Solidarität“ aus. Er bezeichnete die Veröffentlichung des iranischen Blattes als „schwerwiegende und beunruhigende Darstellung“.