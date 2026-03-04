Akam* ist iranischer Kurde und vor dem Ayatollah-Regime in seinem Heimatland schon vor vielen Jahren nach Europa geflohen. In Südtirol lebt und arbeitet er seit 12 Jahren. Zu was das Regime fähig ist, hat der einst politische Aktivist am eigenen Leib erfahren: Er wurde verhaftet, gefoltert, ihm wurden die Finger gebrochen.... Einen erbettelten Freigang nutzte er zur Flucht. Und dennoch: Einen Grund zum Feiern sieht er derzeit nicht. <BR \/><BR \/>„Krieg ist nie gut, denn es ist immer die Bevölkerung, die leidet.“ Von seinen Schwestern, Nichten und Neffen erreichen ihn nur knappe Nachrichten: „Das Internet wurde vom Regime gekappt und auch Telefonanrufe werden nach 30 Sekunden unterbrochen.“ Noch geht es seiner Familie soweit gut. Ein Neffe wohnt jedoch in Teheran, wo einige der US-Ziele liegen. Bei einem Raketeneinschlag zehn Kilometer von seiner Wohnung entfernt sind bei ihm alle Fenster geborsten. Akam sorgt sich, aber nicht nur um seine Angehörigen, sondern um alle Kurden im Land – und um den Weltfrieden. Denn der Konflikt hat seiner Meinung nach das Potenzial zu einem gewaltigen Flächenbrand. Und: „Man sollte nicht glauben, dass es einen schnellen Sieg über den Iran geben wird. Es wird nicht sein wie im Irak. Das iranische Regime wird kämpfen bis zum letzten Mann“, fürchtet er. <BR \/><BR \/><b>„Einzige Chance, das Regime abzusetzen“<\/b><BR \/><BR \/>Auch Baran* will seinen wahren Namen nicht preisgeben, er hat Angst: „Keiner kann zum jetzigen Zeitpunkt wissen, was mit dem iranischen Regime passiert“, warnt er. Auch wenn einige führende Köpfe eliminiert wurden, seien neue nachgerückt. „Und die haben noch immer nicht nur das Militär, sondern auch die Miliz unter ihrer Kontrolle“, so Baran, der auch Konsequenzen für Verwandte zu Hause befürchtet. Baran selbst lebt seit Jahren in Südtirol, hat sich ein Leben hier aufgebaut. Seine Gefühle, sagt er, seien zwiegespalten, „so wie wohl die der meisten Iraner – im Ausland, aber auch zu Hause“: „Keiner, der sein Land liebt, ist froh darüber, wenn es von außen angegriffen wird“, sagt er. Andererseits sehen die meisten im Eingreifen der USA und Israels „die einzige Chance, das Regime abzusetzen oder zumindest es zu mäßigen“. <BR \/><BR \/>Angst vor den Auswirkungen des Krieges etwa auf die Versorgungslage vor Ort hätten die Iraner kaum. „Was ich von meinen Kontakten höre, ist die Lage derzeit nicht schlechter als vorher. Denn die Menschen haben auch vorher Not gelitten.“ Dabei könnte der Iran mit all seinen Bodenschätzen ein reiches Land mit einer prosperierenden Bevölkerung sein. „Das Regime steckt aber alles Geld in Waffen und Nukleartechnik. Denn sie wollen Israel ausradieren und die Schia (Anm. d. Red.: zweitgrößte religiöse Strömung innerhalb des Islams) verbreiten“, erklärt Baran. Sein Volk hingegen wolle Europa, Amerika und Israel nicht als Feinde haben. „Die Leute wollen Freiheit und ein besseres Leben“, so Baran. „Und leider scheint der jetzige Krieg die einzige Möglichkeit zu sein, das zu erreichen – hoffentlich.“<BR \/><BR \/><b>„Es von innen zu ändern, hat nicht funktioniert“<\/b><BR \/><BR \/>„Um ehrlich zu sein, habe ich als jemand, der außerhalb des Iran lebt, sehr gemischte Gefühle“, sagt auch Abtin*. Auch er hat in Südtirol Arbeit und ein neues Zuhause gefunden. Einerseits ist er sehr froh, „dass der größte Diktator des Landes, Ayatollah Khamenei, tot ist. Ich weiß, dass viele normale Menschen im Iran genauso empfinden, auch wenn sie ihre Freude nicht öffentlich zeigen dürfen“. <BR \/><BR \/>Doch macht auch er sich Sorgen um seine Lieben, denn die Gefahr ist in jedem Krieg real. „Ich bin jedoch fest davon überzeugt, dass das derzeitige Regime auf keine andere Weise verändert werden kann“, sagt er. Erst im vergangenen Monat habe diese Regierung fast 30.000 unschuldige Menschen getötet, darunter Frauen und Kinder, nur um an der Macht zu bleiben. <BR \/><BR \/>„Mein Volk hat viele Male versucht, dieses System von innen heraus zu ändern, aber es hat nicht funktioniert. Wenn Sie Iraner im Ausland auf sozialen Medien tanzen und feiern sehen, gibt es dafür nur einen Grund: Sie sind glücklich, weil der Diktator, der sie jahrelang gefoltert hat, tot ist. Sie feiern die Hoffnung, dass sie dieses Regime endlich beseitigen können. Mein Volk möchte einfach in einem normalen Land leben und sichere Beziehungen zum Rest der Welt haben“, sagt er. Etwas liegt ihm ganz besonders am Herzen: „Viele Menschen in Europa denken vielleicht, dass Islamische Republik Iran der Name meines Landes ist. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um zu sagen, dass der Name meines Landes einfach Iran lautet. Nichts sollte davor stehen und nichts sollte dahinter stehen.“<BR \/><BR \/>* Namen von der Redaktion geändert