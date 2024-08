Iranische Gruppe wollte mit KI-Inhalten US-Wahl beeinflussen

Der Entwickler der Künstlichen Intelligenz (KI) ChatGPT gab den Namen der Gruppe am Freitag als Storm-2035 an. Sie habe ChatBots benutzt, um lange und kurze Texte zu Themen wie der Wahl im November, dem Gazakrieg und Israels Teilnahme an den Olympischen Spielen zu generieren.



Die Texte seien dann über Soziale Medien und Websites verbreitet worden. Allerdings hätten sie offenbar kaum Anklang gefunden, erklärte der Microsoft-Partner weiter. Die entsprechenden Accounts seien nun gesperrt.

apa