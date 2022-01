Iranische Menschenrechtsaktivistin erneut zu Haftstrafe verurteilt

Die bekannte iranische Menschenrechtsaktivistin Narges Mohammadi ist nach Angaben ihres Ehemanns zu 8 Jahren Haft sowie 70 Peitschenhieben verurteilt worden. Die Anhörung vor dem iranischen Gericht habe nur 5 Minuten gedauert, teilte ihr in Frankreich lebender Ehemann Taghi Rahmani am Sonntag im Netz mit. Was ihr vorgeworfen wird, blieb unklar.