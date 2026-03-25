„Jetzt über Verhandlungen zu sprechen ist ein Eingeständnis der Niederlage“, sagte Araqchi weiter. Er widersprach damit US-Präsident Trump, der zuvor von Verhandlungen und guten Gesprächen mit dem Iran gesprochen habe.<BR \/><BR \/>Araqchi bestätigte damit inoffizielle Äußerungen aus Teheran. Der Krieg höre auf, „wenn der Iran beschließt, ihn zu beenden - und nicht, wenn Trump es will“, erklärte ein Regierungsvertreter am Mittwoch nach Angaben des Staatssenders Press TV. „Der Iran hat negativ auf den US-Vorschlag reagiert“, hieß es bei Press TV.<BR \/><BR \/>Allerdings kamen auch andere Signale aus Teheran. So erklärte ein hochrangiger iranischer Vertreter der Nachrichtenagentur Reuters, dass die Regierung den US-Vorschlag zur Beendigung des Krieges noch prüfe. Zugleich nannte er eine Einbeziehung des Libanon als Bedingung für ein Waffenruhe-Abkommen. Teheran habe Vermittlern mitgeteilt, dass ein Ende des Krieges an einen Stopp der israelischen Offensive gegen die Hisbollah-Miliz geknüpft sei, sagten sechs mit dem Vorgang vertraute Personen. Zuvor waren bereits Maximalforderungen Teherans an die Öffentlichkeit kommuniziert worden, etwa eine weitere Kontrolle der Straße von Hormuz einschließlich des Rechts zur Mauteinhebung.<BR \/><BR \/>Das Weiße Haus reagierte mit Drohungen auf die Berichte über eine Abfuhr aus Teheran. Wenn der Iran die neue Realität nicht anerkennt, werden die USA härter zuschlagen als je zuvor, sagte Regierungssprecherin Karoline Leavitt in Washington. US-Präsident Donald Trump sei trotz der Verhandlungen bereit, die Hölle im Iran losbrechen zu lassen.<BR \/><BR \/>Leavitt sagte, die Führung in Teheran habe nun die Chance, mit Trump zu kooperieren. Dazu gehöre, das Nuklearprogramm aufzugeben und die USA und ihre Verbündeten nicht weiter zu bedrohen. Trump hatte zuvor von Verhandlungen und guten Gesprächen mit dem Iran gesprochen, ohne ins Detail zu gehen. Die iranische Seite hatte dagegen Verhandlungen dementiert.