Iranischer Präsident nennt Trump „globalen Unruhestifter“

Der iranische Präsident Hassan Rouhani hat US-Präsident Donald Trump als „globalen Unruhestifter“ bezeichnet und ihm vorgeworfen, die Lage in vielen Weltregionen verschlechtert zu haben. Es gebe mehr Krisen, als vor Trumps Amtszeit, sagte Rouhani am Samstag in einer Rede in Zahedan im Südostiran.