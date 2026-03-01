<BR \/><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/nach-tod-von-khamenei-iran-kuendigt-vergeltung-an" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet,<\/a> hatte das iranische Regime nach der Tötung seines obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei massive Vergeltung gegenüber den USA und Israel angekündigt.<h3>\r\nSirenenalarm in mehreren Teilen Israels <\/h3>\r\nIn Israel ertönte in verschiedenen Landesteilen Sirenenalarm, erklärte das israelische Militär. Es seien aus dem Iran in Richtung Israel abgefeuerte Raketen identifiziert worden. Die Luftwaffe sei im Einsatz, um diese abzufangen und Bedrohungen abzuwehren. Über Jerusalem waren Explosionen zu hören.<h3>\r\nExplosionen in Doha, Dubai und Manama<\/h3>\r\nÜber der katarischen Hauptstadt Doha stieg dichter schwarzer Rauch auf, wie ein AFP-Journalist berichtete. Auch in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Bahrains Hauptstadt Manama waren Detonationen zu hören.<h3>\r\nDrohnen im Oman <\/h3>\r\nStaatsmedien im Oman berichteten zudem von zwei Drohnen, die einen Hafen ins Visier genommen hätten. Ein Arbeiter sei verletzt worden. Die US-Botschaft im Oman rief Mitarbeiter und US-Bürger am Sonntag dazu auf, sich angesichts der aktuellen Lage in Sicherheit zu bringen.<BR \/><BR \/>In Dubai in den Vereinigten Arabischen Emirate wurden bei der Abwehr von Drohnenangriffen zwei Menschen verletzt. Trümmerteile seien in die Höfe von zwei Wohnhäusern gefallen, teilte das Medienbüro von Dubai mit. Explosionsgeräusche in der Stadt seien auf Abfangraketen zurückzuführen, hieß es weiter.<h3>\r\nFeuer im Luxushotel <\/h3>\r\nBereits am Samstag war es im Zuge der aktuellen Eskalation zu einem Feuer am bekannten Luxushotel Burj al Arab gekommen. In Behördenangaben war von einem „kleinen Brand“ die Rede. Ein Video zeigte aber, dass es an der Außenwand des mehr als 300 Meter hohen Wolkenkratzers über mehrere Stockwerke hinweg brannte.<h3>\r\nNeue Angriffe auf Teheran <\/h3>\r\nDie israelische Armee begann nach eigenen Angaben am Sonntag mit neuen Angriffen auf die iranische Hauptstadt Teheran. „Die IDF greift Ziele des iranischen Terrorregimes im Herzen Teherans an“, erklärte das Militär mit Blick auf die israelischen Streitkräfte. „Im Laufe des vergangenen Tages führte die israelische Luftwaffe groß angelegte Angriffe aus, um die Lufthoheit zu erlangen und den Weg nach Teheran zu ebnen.“<BR \/><BR \/>Mehrere Explosionen waren am Sonntag in Teheran zu hören, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Die Detonationen waren demnach im Norden der iranischen Hauptstadt zu hören. Rauch stieg aus einem Gebäude auf.<h3>\r\n„Tödlichster, komplexester und präzisester Lufteinsatz der Geschichte“ <\/h3>\r\nUS-Präsident Donald Trump warnte den Iran vor einer harten Reaktion. „Wenn sie das machen, werden wir sie härter treffen als jemals zuvor“, sagte er in der Nacht auf Sonntag (Ortszeit). „Sie sollten das lieber nicht tun.“<BR \/><BR \/>US-Verteidigungsminister Pete Hegseth bezeichnete die Angriffe seines Landes gegen den Iran als „tödlichsten, komplexesten und präzisesten Lufteinsatz der Geschichte“. Als Kriegsziel gab Hegseth die Zerstörung des Raketenprogramms sowie der Marine des Iran an. Auch werde das Land nie eine Atomwaffe besitzen. „Die Vereinigten Staaten haben diesen Konflikt nicht begonnen, aber wir werden ihn beenden.“