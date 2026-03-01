<BR \/>Ahmadinejad war von August 2005 bis August 2013 der Präsident der Islamischen Republik. Unterdessen wurden bei einem iranischen Raketenangriff auf Israel am Sonntag mindestens acht Menschen getötet. Laut Polizei traf eine Rakete in der westlich von Jerusalem gelegenen Stadt Beit Shemesh ein Gebäude.<BR \/><BR \/>Dabei wurden nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom mindestens acht Menschen getötet. Die Rettungskräfte erklärten, sie hätten zudem 28 Verletzte geborgen, unter ihnen zwei Schwerverletzte. Das Gebäude sei eingestürzt.