Der US-Präsident hatte der iranischen Führung bereits mehrfach mit einem Einschreiten gedroht, sollte die Staatsmacht Demonstranten töten. Am Donnerstagabend erlebte der Iran die größten Demonstrationen seit Beginn der aktuellen Protestwelle Ende Dezember. Der iranische Sicherheitsapparat hat das Internet für die Bevölkerung seit mehr als 14 Stunden vollständig abgeschaltet. Der iranische Rundfunk veröffentlichte Chameneis Rede auf Telegram.<BR \/><BR \/>Unterdessen mehren sich Berichte über zahlreiche Tote, nachdem Sicherheitskräfte am Donnerstag das Feuer auf Demonstrierende eröffnet haben sollen. Nicht verifizierte Videos in sozialen Netzwerken zeigen blutüberströmte junge Menschen nach einer Kundgebung auf dem Boden eines Gebäudes in einem Vorort nahe der Hauptstadt Teheran. Der staatliche Rundfunk sprach in einem Bericht von Demonstrationen, die „von terroristischen Elementen unterwandert“ worden seien. Demnach kamen am Donnerstag mehrere Menschen ums Leben.<BR \/><BR \/>Zahlreiche für Freitag geplante Flüge in den Iran sind gestrichen worden. Betroffen sind mindestens sechs Verbindungen zwischen Dubai und iranischen Städten wie Teheran, Shiras und Mashhad. Außerdem wurden mindestens fünf Flüge von Turkish Airlines von Istanbul nach Teheran annulliert. Dies geht aus den Webseiten der Flughafenbetreiber in Dubai und Istanbul hervor.