Die Ernennung erfolgte demnach auf Vorschlag von Präsident Masoud Pezeshkian und mit dem Einverständnis des obersten iranischen Führers Ayatollah Mojtaba Khamenei. Ghalibaf hat nach Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar eine zentrale diplomatische Rolle übernommen. So führte er im April nach Inkrafttreten einer Waffenruhe in Pakistans Hauptstadt Islamabad Gespräche mit einer US-Delegation unter Leitung von US-Vizepräsident JD Vance.<BR \/><BR \/>China ist ein wichtiger wirtschaftlicher Partner des Iran. Zuletzt erlaubte der Iran mehreren chinesischen Schiffen ein Durchfahren der von Teheran weitestgehend blockierten Straße von Hormuz.