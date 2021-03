IS beansprucht Angriff in Mali mit 33 toten Soldaten für sich

Der IS hat einen Angriff auf die Streitkräfte in Mali mit 33 getöteten Soldaten für sich beansprucht. Sie seien am Montag in einem Hinterhalt von den „Soldaten des Kalifats“ getötet worden, hieß es am Sonntag in einem Schreiben. Diese Aussage konnte nicht unabhängig geprüft werden.