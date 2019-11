IS bekennt sich zu Messerattacke in London

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den Anschlag mit 2 Todesopfern in London für sich reklamiert. Der Angriff am Freitag sei von einem „Krieger des Islamischen Staates durchgeführt“ worden, teilte der IS über eines seiner Sprachrohre am Samstag mit.