IS bekennt sich zu Tötung von 6 Franzosen und 2 Einheimischen im Niger

Bewaffnete Angreifer hatten am 9. August sechs Franzosen, ihren einheimischen Fahrer und ihren Reiseführer während eines Ausflugs in ein bei Touristen beliebtes Gebiet – getötet. Der Überfall ereignete sich in der Nähe der Stadt Koure, wo die letzten Herden der Westafrikanischen Giraffe leben. Die sechs Franzosen im Alter von 25 bis 30 Jahren hatten für Hilfsorganisationen im Niger gearbeitet. Frankreich hat inzwischen die Pariser Anti-Terror-Behörde in die Ermittlungen eingeschaltet und eine Reisewarnung für den Niger verhängt.

apa/stol