IS in Afghanistan noch immer aktiv

Am 13. April 2017 war in der östlichen Provinz Nangarhar die größte je im Kampf eingesetzte Bombe der US-Streitkräfte auf vermeintliche Stellungen und Höhlen des IS abgeworfen worden.Zuletzt hat der IS im März einen schweren Anschlag in Kabul gegen religiöse Minderheiten mit Dutzenden Toten für sich in Anspruch genommen. Vor mehr als einer Woche wurde der IS-Anführer in Afghanistan, Aslam Faruki, von Spezialkräften gefasst.Der IS war in Afghanistan Anfang 2015 aufgetaucht und war vor allemim Grenzgebiet zu Pakistan aktiv. Dort wurde im Krieg gegen dieTerrormiliz auch die Superbombe abgeworfen. Die MOAB, nach ihremKürzel auch „Mother of all Bombs“ („Mutter aller Bomben“) genannt,kann eine Fläche von mehreren Fußballfeldern verwüsten.Bis heute ist nicht bekannt, wie viele Menschen damals getötet wurden. Die zivilen Bewohner der Gegend waren evakuiert worden, bevor die mit Hülle 9500 Kilo schwere Bombe aus großer Höhe von einem Flugzeugabgeworfen und mit Satelliten ins Ziel gesteuert wurde. Ihre Wirkungberuht darauf, dass die Explosion des Sprengstoffs eine gewaltigeDruckwelle erzeugt.Noch immer 2500 KämpferEnde 2019 erhoben afghanische Medien Vorwürfe, lokale Bewohner in der Gegend des Abwurfs würden über mysteriöse Hautkrankheitenklagen. Politiker und Ärzte aus Nangarhar widersprachen denBerichten in Gesprächen mit der Deutschen Presse-Agentur jedoch.Die Regierung in Kabul hatte im vergangenen Jahr den militärischen Sieg über die Gruppe erklärt. In einem im Januar veröffentlichten UN-Bericht hieß es, der IS-Ableger habe in Afghanistan noch etwa 2500 Kämpfer.

