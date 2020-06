Islands Präsident Johannesson darf auf Wiederwahl hoffen

Der Präsident in Island hat eine weitgehend repräsentative Rolle, er kann allerdings das Inkraftsetzen von Gesetzen verhindern und Referenden dazu ansetzen. Die Corona-Pandemie wird den Urnengang in Island kaum beeinflussen. In dem 365.000-Einwohner-Land sind derzeit weniger als 10 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Bei der Stimmabgabe sollen die Wähler einen Mindestabstand von 2 Metern einhalten, in den Wahllokalen steht Desinfektionsmittel bereit.Mit ersten Hochrechnungen wird nach Schließung der Wahllokale um 22.00 Uhr (Ortszeit, 24.00 Uhr MESZ) gerechnet.

