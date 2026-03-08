Die israelische Armee erklärte, die iranischen Streitkräfte nutzten die Tanks für ihre militärische Infrastruktur. Nach Angaben des iranischen Staatssenders IRIB bestätigten die Revolutionsgarden, die Elitestreitmacht des Iran, die Bombardierung einer Ölraffinerie.<BR \/><BR \/>Der Himmel in Teilen Teherans verdunkelte sich. Dichte Rauchschwaden stiegen auf und verdüsterten am Sonntagmorgen den bewölkten Himmel, wie auf Bildern zu sehen war und Augenzeugen berichteten. „Obwohl wir heute in Teheran eine Wolkendecke haben, ist die derzeitige Dunkelheit des Himmels nicht natürlich und wird durch eine Kombination aus Rauch und Wolken verursacht“, sagte der Leiter des Zentrums für Krisenmanagement des iranischen Wetterdienstes der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA zufolge.<BR \/><BR \/>Die den iranischen Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim warnte vor gesundheitlichen Schäden durch Schwefel- und Stickoxide in der Atmosphäre, die in Verbindung mit Regen gefährlich werden könnten. In dem Fall sollten die Menschen nach Möglichkeit das Haus nicht verlassen.<h3>\r\nTrump droht<\/h3>US-Präsident Donald Trump erteilte unterdessen Verhandlungen mit dem Iran eine Absage und drohte mit der Zerschlagung der gesamten Staatsführung und des Militärs. Angesichts der Luftangriffe auf die Islamische Republik könnte die Frage nach Diplomatie irrelevant werden, sagte Trump am Samstag (US-Ortszeit) vor Journalisten an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One. „Irgendwann wird wohl niemand mehr übrig sein, der sagen könnte: 'Wir ergeben uns.'“<BR \/><BR \/>Laut einem Agenturbericht hat sich der Expertenrat im Iran weitgehend über die Nachfolge des getöteten obersten Führers Ali Khamenei geeinigt. Es müssten aber noch einige Hürden bei dem Nachfolgeprozess ausgeräumt werden, sagte das Expertenratsmitglied Ayatollah Mohammadmehdi Mirbaqeri der Nachrichtenagentur Mehr zufolge. Laut iranischen Medien ist strittig, ob für die endgültige Entscheidung eine persönliche Zusammenkunft des Gremiums zwingend erforderlich ist.