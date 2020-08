Israel beschießt nach Ballon-Angriffen Militärposten in Gaza

Über den Tag hinweg seien explosive Ballons aus dem Gazastreifen in Richtung Israel geschickt worden und hätten im Süden des Landes mehrere Brände ausgelöst, sagte die Armee zur Begründung. Berichte über mögliche Opfer gab es zunächst nicht.Nach mehreren Monaten der Ruhe hatten die Angriffe aus dem Gazastreifen in den vergangenen Wochen wieder stark zugenommen. Israel hatte daraufhin neue Beschränkungen verhängt und etwa die Einfuhr von Treibstoff in das Küstengebiet gestoppt sowie die Fischereizone vor dem Gazastreifen gesperrt. Nach dem Bekanntwerden weiterer Corona-Fälle außerhalb spezieller Quarantäne-Einrichtungen herrscht zudem ein von der Hamas verhängter Lockdown im Gazastreifen.Israel hatte 2007 eine Blockade des Gazastreifens verschärft, die inzwischen von Ägypten mitgetragen wird. Beide Länder begründen die Maßnahme mit Sicherheitserwägungen. Rund zwei Millionen Einwohner leben unter sehr schlechten Bedingungen in dem Küstenstreifen am Mittelmeer. Die Hamas wird von Israel, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft.

apa