Es gebe keinen Hinweis darauf, dass ein Staat oder eine Terrororganisation Drahtzieher des Vorfalls auf dem Flug von Dubai nach Tel Aviv sein könnte, berichtete der israelische TV-Sender Kan unter Berufung auf israelische Sicherheitskreise. Man gehe auch nicht davon aus, dass der Tatverdächtige geistig verwirrt sei.<BR \/><BR \/>Als sich das von Dubai nach Tel Aviv fliegende Flugzeug Israel genähert habe, habe einer der Piloten den anderen niedergestochen und offenbar versucht, die Maschine zum Absturz zu bringen, berichtete Netanyahu. Ein israelischer Passagier habe gemeinsam mit einem Besatzungsmitglied Zugang zum Cockpit erlangt und den Piloten daran gehindert, die Systeme des Flugzeugs zu beschädigen. Anschließend habe ein an Bord anwesender weiterer Pilot die Maschine stabilisieren können, sagte der Regierungschef. Im Flieger hätten sich fast nur israelische Passagiere befunden, so der Regierungschef.<h3>\r\n„Sie haben viele Leben gerettet“<\/h3>Netanyahu drückte seine Hochachtung aus „gegenüber den Helden, die außergewöhnliche Geistesgegenwart und Wagemut gezeigt“ hätten. „Sie haben viele Leben gerettet, sie haben eine schwere Katastrophe verhindert“, sagte der Ministerpräsident. Namentlich würdigte er auch den indischen Piloten. <BR \/><BR \/>„Er ist ein wahrer Held“, teilte Netanyahu am Abend auf der Plattform X mit. Trotz schwerer Stichverletzungen habe der indische Flugkapitän Widerstand geleistet, die Cockpittür geöffnet und es Passagieren ermöglicht, den Angreifer zu überwältigen. Damit habe er eine Katastrophe verhindert. „Er hat die Leben von 174 Menschen gerettet, darunter israelische Bürger und andere Staatsangehörige.“ Er wünschte dem Mann eine schnelle Genesung.<h3>\r\nSicher in Saudi-Arabien gelandet<\/h3>Das Flugzeug sei sicher in Saudi-Arabien gelandet, der Angreifer sei festgenommen worden. Er werde von den saudischen Sicherheitsbehörden befragt. Er habe die israelischen Sicherheitskräfte angewiesen, sich auf „potenzielle weitere Bedrohungen einzustellen“, sagte Netanyahu abschließend, ohne weitere Details zu nennen.<BR \/><BR \/>Israels Verteidigungsminister Katz ging von einem versuchten Terroranschlag aus. Katz sprach vom „Versuch eines jihadistischen Anschlags“, der nur dank des Mutes israelischer Passagiere vereitelt worden sei. „Nach den ersten uns vorliegenden Informationen hatte der Attentäter nur ein Ziel: das Flugzeug mit allen seinen Passagieren zum Absturz zu bringen“, sagte Katz.