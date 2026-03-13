Die Miliz habe in der Nähe Abschussrampen stationiert und von dort aus Israel beschossen. Dies ist offenbar das erste Mal in der laufenden Offensive, dass Israel den gezielten Beschuss ziviler Infrastruktur einräumt. Der Litani fließt im Süden des Libanon.<BR \/><BR \/>Zuvor hat Israel seine Angriffe auf die libanesische Hauptstadt ausgeweitet. Eine Drohne habe ein Wohnhaus im Beiruter Stadtteil Bourj Hammoud getroffen, meldeten libanesische Medien am Freitag. Es ist der erste Angriff auf den Bezirk am nördlichen Stadtrand der Hauptstadt. Bisher konzentrierten sich die Angriffe auf die Hochburg der Hisbollah-Miliz im Süden der Hauptstadt.