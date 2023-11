Israel erhält Liste: Weitere Geiseln sollen freikommen

Geiseln sind in Israel angekommen

Das teilte das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu am frühen Morgen mit. Sicherheitsbeamte würden die Liste überprüfen.Wie viele Geiseln am Sonntag freikommen könnten, wurde nicht mitgeteilt. Am Vortag hatte die islamistische Hamas eine zweite Gruppe von insgesamt 17 Geiseln aus dem Gazastreifen freigelassen.Der bewaffnete Flügel der Hamas übergab nach eigener Darstellung die zweite Gruppe von Geiseln, die vor 50 Tagen in den Gazastreifen verschleppt worden waren, am Samstagabend an das Rote Kreuz. Das gaben die Al-Qassam-Brigaden am in einer Erklärung bekannt. Laut Hamas wurden 13 Israelis sowie 4 ausländische Staatsangehörige übergeben. Israel bestätigte die Angaben: Die 17 Geiseln seien in Israel angekommen, erklärte die Armee.Das Rote Kreuz habe am Samstag 13 Israelis sowie 4 thailändische Staatsbürger über die Grenze nach Ägypten gebracht, teilte das israelische Militär am Abend mit. Die Hamas korrigierte später ursprüngliche Angaben über 20 Freigelassene und sprach ebenfalls von vier Ausländern, die übergeben worden seien. Sie sollen nach einer ersten medizinischen Untersuchung zunächst in Krankenhäuser in Israel geflogen werden. Dort werden sie auch ihre Familien treffen.