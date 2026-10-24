Vor dem Hintergrund der israelischen Siedlungs- und Besatzungspolitik im Westjordanland und dem Vorgehen Jerusalems im Gazastreifen haben mehrere Staaten Sanktionen gegen israelische Siedler, Organisationen und einzelne Regierungsmitglieder verhängt. Außerdem beschlossen sie Maßnahmen gegen den Handel mit israelischen Siedlungen. Vollständige Beschränkungen gegen das israelische Bankensystem wurden bisher allerdings nicht verhängt.<BR \/><BR \/>Die Blockchain-Technologie ermöglicht eine direkte Abwicklung von Finanzgeschäften mit digitalem Geld, ohne dass Geschäftsbanken als Zwischeninstanz benötigt werden. Staaten wie der Iran, Nordkorea, Venezuela und Russland nutzen digitale Vermögenswerte nach Erkenntnissen von Finanzaufsichten, um die Auswirkungen internationaler Wirtschaftssanktionen abzumildern.<BR \/><BR \/>Laut der israelischen Tageszeitung „Haaretz“ birgt der Ausschluss vom globalen Finanzsystem für die Wirtschaft des Landes erhebliche Gefahren. Das Blatt verweist darauf, dass die israelische Wirtschaft stark vom globalen Handel und Investitionen abhängig sei. Sie stütze sich auf einen Hightech-Sektor, der über ein stabiles, funktionierendes Bankensystem Geschäfte mit dem Rest der Welt abwickle.