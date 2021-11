Israel erwägt Reiseverbot in bestimmte EU-Länder

Angesichts der vierten Corona-Welle in verschiedenen EU-Staaten erwägt Israel ein Reiseverbot in bestimmte Länder der Europäischen Union. „Wir könnten wieder einen Teil der Länder als rot einstufen. Dann darf man dort nicht mehr hinfahren“, so der Generaldirektor des israelischen Gesundheitsministeriums, Nachman Asch, am Sonntag.