Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden dabei am Sonntag mindestens ein Mensch getötet und acht weitere verletzt. <BR \/><BR \/>Ein Parlamentsabgeordneter der Hisbollah drohte unterdessen, die vom Iran finanzierte Miliz könne die im April begonnenen direkten Friedensverhandlungen zwischen dem Libanon und Israel zum Scheitern bringen.<BR \/><BR \/>Wie das Gesundheitsministerium weiter mitteilte, wurden bei einem der israelischen Angriffe auf die südlibanesische Stadt Arabsalim mindestens ein Mensch getötet und drei weitere verletzt, darunter ein Kind. Im unweit davon gelegenen Srifa wurden demnach zudem fünf Menschen verletzt, hierunter seien vier Rettungskräfte der Hisbollah-nahen Organisation Islamisches Gesundheitskomitee. Getroffen wurde in Srifa demnach eine Einrichtung der Organisation. Das libanesische Gesundheitsministerium verurteilte den Angriff und warf der israelischen Armee vor, die Genfer Menschenrechtskonvention zu missachten.