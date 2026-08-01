„Ziel der beiden Angriffe waren Terroristen“, teilte ein israelischer Armeesprecher am Nachmittag auf Anfrage mit. Aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen hieß es, bei israelischen Drohnenangriffen seien zwei Palästinenser in der Stadt Gaza und ein weiterer Mann in Deir al-Balah getötet worden.<BR \/><BR \/>Die israelischen Angriffe folgten auf eine Ankündigung von US-Präsident Donald Trump am Freitag, dass eine Einigung auf eine Entwaffnung der Hamas erzielt worden sei. Voraussetzung für die von Trump angekündigte Entwaffnung der Hamas ist laut Angaben des von ihm gegründeten Friedensrats, dass beide Seiten ihre Kampfhandlungen einstellen. <BR \/><BR \/>Dass der Plan umgesetzt wird, ist alles andere als gewiss. Ziel von Trumps Friedensplan ist ein dauerhaftes Ende des Gaza-Kriegs, der Wiederaufbau des großflächig zerstörten Gebiets und eine Nachkriegsordnung.<h3>\r\nLager einer Klinik getroffen<\/h3>Bei einem israelischen Luftangriff in Deir al-Balah im zentralen Abschnitt des Gazastreifens sei ein Lager einer Klinik getroffen worden, teilte die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde mit. Dort seien Medikamente und medizinische Ausrüstung aufbewahrt und zerstört worden. <BR \/><BR \/>Von palästinensischen und sozialen Medien verbreitete Aufnahmen sollen den Ort nach dem Angriff zeigen. Zu sehen ist ein großer Krater neben Zelten und Gebäuden sowie Kartons und andere Verpackungen, die darin verstreut liegen.<h3>\r\nWaffenlager der Hamas im Visier<\/h3>Israels Armee teilte mit, sie habe Waffenlager der Hamas ins Visier genommen, darunter eines neben dem Krankenhaus. Sie warf der Terrororganisation vor, medizinische Einrichtungen für ihre Zwecke zu missbrauchen. Alle Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.