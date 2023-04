Israel greift nach Raketenbeschuss Ziele im Gazastreifen an

Die Festgenommenen hätten sich auf dem Tempelberg „gewaltsam verbarrikadiert“, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Beamten seien deshalb in die Al-Aksa-Moschee eingedrungen.Die radikale Palästinenserorganisation Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert, sprach angesichts des Eingreifens der israelischen Polizei von einem „beispielloses Verbrechen“ und rief die Palästinenser im Westjordanland auf, „in Massen zur Al-Aksa-Moschee zu strömen, um sie zu verteidigen“.Aus Sicherheitskreisen im Gazastreifen hieß es, die beschossenen Einrichtungen gehörten dem bewaffneten Flügel der dort herrschenden Hamas. Sie seien bei dem Angriff schwer beschädigt worden.Verletzt wurde Berichten zufolge niemand. Zuvor hatten militante Palästinenser im Gazastreifen mehrere Raketen auf Israel abgefeuert. Nach Militärangaben wurden fünf davon auf israelischem Gebiet abgefangen, vier weitere landeten demnach auf offenem Gelände. Offiziell bekannte sich zunächst keine palästinensische Gruppierung zu dem Beschuss. Ein Sprecher der Hamas teilte jedoch nach dem israelischen Gegenangriff mit: „Die Bombardierung wird uns nicht einschüchtern, sondern unser Festhalten an der Ausübung unseres Rechts auf Unterstützung der gesegneten Al-Aksa-Moschee verstärken.“ Gaza werde weiter die Menschen in Jerusalem und dem Westjordanland „mit allen Mitteln“ unterstützen.Wenige Stunden zuvor war es in Jerusalem zu schweren Konfrontationen zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern in der Al-Aksa-Moschee in Jerusalem gekommen. Vor Beginn des muslimischen Fastenmonats Ramadan war eine Verschärfung der ohnehin angespannten Sicherheitslage im Land befürchtet worden.