Israel greift nach Raketenbeschuss Ziele im Gazastreifen an

Berichten zufolge setzte die Polizei Tränengas, Schlagstöcke und Blendgranaten auf dem Tempelberg (Al-Haram al-Sharif) ein, um die Moschee zu räumen. Nach Angaben des Rettungsdienstes Roter Halbmond wurden rund 40 Palästinenser durch Schläge und Gummigeschosse der Polizei verletzt. Sie erlitten demnach Prellungen am ganzen Körper. 2 davon mussten den Angaben nach im Krankenhaus behandelt werden.Ein Sprecher des palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas verurteilte das Vorgehen. Er warnte davor, „die roten Linien an den heiligen Stätten zu überschreiten“, wie die Nachrichtenagentur WAFA berichtete. Dies könne zu einer „großen Explosion“ führen. Kritik kam auch aus Jordanien, Ägypten, Saudi Arabien und der Türkei. Nach Polizeiangaben blieb es tagsüber ruhig in Jerusalem.Der UNO-Gesandte Tor Wennesland äußerte sich „entsetzt über die Bilder der Gewalt“. Die Schläge gegen Palästinenser sowie die hohe Zahl der Verhaftungen seien „beunruhigend“. Gleichwohl verurteilte er die Verwendung von Steinen und Feuerwerkskörpern gegen die Einsatzkräfte. „Führende Politiker auf allen Seiten müssen verantwortungsbewusst handeln und Schritte unterlassen, die die Spannungen verschärfen könnten“, forderte er.