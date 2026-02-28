Es seien Raketen in Richtung Israel abgefeuert worden, teilte das Militär mit. <BR \/><BR \/>Die iranischen Revolutionsgarden sprachen von einer „Antwort auf die Aggression des feindlichen und verbrecherischen Gegners“, wie aus einer Mitteilung der staatlichen Nachrichtenagentur Irna hervorging.<BR \/><BR \/>Die israelische Luftabwehr sei aktiviert, teilte das Militär mit. Zuvor hatten Israel und die USA mit Angriffen auf den Iran begonnen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/trump-umfangreiche-angriffe-gegen-den-iran" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a>.