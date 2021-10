Israel lässt geimpfte Touristen ab 1. November einreisen

Die Impfungen dürfen allerdings nicht älter als sechs Monate sein. Zudem müssen die Reisenden ein negatives Ergebnis eines PCR-Tests vorlegen, das höchstens 72 Stunden alt ist. Bei Ankunft in Israel erfolgt dann ein zweiter Test. Die nach der Ankunft zunächst geltende Quarantäne wird mit Erhalt des zweiten negativen Testergebnisses aufgehoben.Pläne für eine Lockerung seiner Corona-Restriktionen im Tourismus hatte Israel vor einigen Wochen zunächst auf Eis gelegt, nachdem Ende August und Anfang September täglich mehr als 11.000 Corona-Infektionen nachgewiesen worden waren. Im Zuge einer Kampagne für eine dritte Corona-Impfung gingen die Fallzahlen jedoch wieder zurück.Das grüne Licht für mit Sputnik geimpfte Reisende war in ursprünglichen Plänen nicht enthalten gewesen. Die israelische Presse wertete den Schritt als diplomatische Geste in Richtung Moskau. Regierungschef Naftali Bennett war kurz zuvor nach Russland gereist und hatte Präsident Wladimir Putin getroffen.

apa