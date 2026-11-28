Netanyahu teilte mit, eigentlich solle er die israelische Regierung führen. „Angesichts des Ausmaßes der existenziellen Bedrohung und der Möglichkeit, dass eine Regierung gebildet werden könnte, die nicht in der Lage ist, mit dieser Gefahr umzugehen“, erfordere es jedoch seine „Verantwortung als Staatsmann“, alles andere hintanzustellen - „einschließlich des Grundsatzes, dass die größte Partei führt, und zuzustimmen, dass Gadi Eisenkot als Erster das Amt des Ministerpräsidenten übernimmt.“<BR \/><BR \/>Nun sei Einheit geboten. „Wir müssen uns unmittelbaren Gefahren stellen, die unsere Existenz bedrohen. Der einzige Weg, das zu tun, ist die Einbindung aller Parteien, die Israel als Nationalstaat des jüdischen Volkes anerkennen“, betonte Netanyahu.<BR \/><BR \/>Der mit der Regierungsbildung beauftragte Ex-Armeechef hatte Netanyahus Likud-Partei am Freitag vorgeworfen, Neuwahlen anzustreben und deshalb Gespräche über eine mögliche Koalition absichtlich zu verzögern. <BR \/><BR \/>Als Reaktion auf Netanyahus Vorstoß erklärte Eisenkot nun in einer Stellungnahme, das Verhandlungsteam seiner Partei Yashar habe seit Wochen versucht, echte und ernsthafte Verhandlungen mit Netanyahus Likud-Partei zu führen, sei jedoch auf „Ablehnung und Ausweichmanöver“ gestoßen. Er lud Netanyahu zu, wie er es nannte, ernsthaften Verhandlungen „über die Kernlinien und politischen Fragen“ mit dem Team von Yashar ein.