Israel treibt Gaza-Einsatz voran

In Khan Younis im Süden des dicht besiedelten Küstengebiets forderten die israelischen Streitkräfte nach Angaben von Bewohnern zum Verlassen eines weiteren Stadtbereichs auf, der westlich von Vierteln liegt, die das Militär erst kürzlich gestürmt hat.Krankenhäuser in der Region meldeten die Einlieferung von immer mehr Toten und Verletzten. Im Norden waren von der israelischen Seite aus über den Grenzzaun hinweg große Explosionen zu sehen. Familien riefen im Internet Rettungsdienste und das Rote Kreuz dazu auf, Angehörige aus Gaza-Stadt zu holen, die in der seit Beginn des Kriegs vor zwei Monaten lange heftig umkämpften Großstadt immer noch festsaßen.